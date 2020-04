Desde la semana pasada, miles de estadounidenses empezaron a recibir las ayudas económicas dispuestas por la administración de Donald Trump para hacerle frente a la pandemia provocada por el el nuevo coronavirus, explica el canal de televisión WGN9.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más de 80 millones de sus ciudadanos recibirán ayudas —en un plazo de 3 semanas— en sus cuentas bancarias, que pueden llegar a los 1.7000 dólares.

Pues Charles Calvin fue uno de esos primeros beneficiados y según relató el propio bombero al mismo canal, el fin de semana fue a sacar de su cuenta unos 200 dólares, pero se llevó la gran sorpresa de que tenía 8.200.000 dólares, es decir un poco más de 32.000 millones de pesos colombianos.

