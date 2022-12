Katherine Miranda está muy activa por estos días por cuenta de la reforma política que cursa trámite en el Congreso y que ha desatado todo tipo de críticas y polémicas entre los colegas de la representante.

En medio de uno de los debates del proyecto, la representante Miranda protagonizó un hecho que ha sido aprovechado por sus opositores para sacarle en cara la que, según ellos, es una muestra de la falta de humildad de la congresista.

En el video que es viral en redes se muestra a Katherine Miranda intentando quitar del frente a una trabajadora del Congreso porque la estaba tapando ante la Plenaria y las cámaras de la misma. Con un movimiento de manos, la congresista le dio aviso a la mujer para que se quitara y no la tapara.

Lo mismo ocurrió con un funcionario de esa misma corporación, que se encontraba repartiendo unas bolsas, al parecer con comida, a los diferentes congresistas. Sin embargo, no corrió con la misma suerte de la trabajadora y se ganó su regaño de Miranda.

Esta es la grabación:

Luego de publicada la grabación, Miranda escribió un mensaje en su cuenta de Twitter y expresó su molestia con la actitud de los opositores. Este es el mensaje que publicó la congresista:

Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención.

¿Es todo lo que tienen que criticar?

¿Oposición “inteligente”?

— Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 13, 2022