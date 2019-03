En la avioneta viajaba un aprendiz de piloto y su instructor. Ellos estaban practicando la operación llamada ‘toma y despegue’, que consistente en aterrizar y volver a tomar altura rápidamente, informó el medio CBC News.

De acuerdo con el mismo medio, en el despegue perdieron el control del aparato y terminaron estrellándose en un campo aledaño.

En el incidente ninguno de los tripulantes sufrieron heridas de consideración, agregó el medio canadiense.

Por su parte, el conductor que grabó el hecho contó al mismo medio que después del accidente corrió a socorrer a los tripulantes del avión liviano.

Por último, el informativo indicó que las causas del siniestro son materia de investigación.

Update PLANE CRASH Dashcam video sent to me shows a Cirrus SR20 as it crosses 16th Ave narrowly missing vehicles. Male instructor pilot & female student pilot suffered minor injuries. They were doing circuits & practicing touch & go on runway 33 at Buttonville Airport. pic.twitter.com/L2UksDsLOQ

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) March 12, 2019