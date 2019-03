Varios internautas calificaron el resultado como “perturbador”, mientras que otros manifestaron que terminaron con su “infancia arruinada”. También hubo quienes respondieron con memes para demostrar el espanto que les causaron esos 2 personajes en carne y hueso.

Vasquez, que anteriormente provocó sustos al dibujar a Homero Simpson como si fuera un personaje de la vida real, ha recibido más de 50.000 ‘me gusta’ entre Twitter e Instagram por los personajes de ‘Oye, Arnold’.

A continuación puedes ver la creación del artista y, en seguida, algunos memes con los que contestaron los internautas:

“Estoy disgustada”.

“Mamá, ven a recogerme, estoy asustado”.

pic.twitter.com/KUxF2HT7Db

