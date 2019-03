Esa imagen nació en 2009 (año de la muerte del ‘Rey del pop’) gracias a una parodia que le hicieron al tema ‘Smooth criminal’, de Michael Jackson. Según el Clarín, el verso “Annie, are you OK?” (Annie, ¿estás bien?) quedó convertido en ‘Ayuwoki’.

El meme más popular con esta imagen es el de ‘Ayuwoki’ entrando a una habitación a las 3 de la mañana (considerada “la hora del diablo”, según el portal argentino) mientras grita “Hee hee”.

Algunos usuarios también han usado esa imagen para ganar ‘likes’ y retuits, pues manifiestan que si una persona no reacciona a su publicación, el ‘Ayuwoki’ se le aparecerá en la madrugada.

Estos son algunos memes que los internautas han compartido:

Ya que hoy estaba feo el clima y no salí hice un #comic rápido aprovechando que aún está fresco el mame del #ayuwoki espero y les guste y si es así no olviden compartir y darle like a la página los tkm pic.twitter.com/NhpNbkfIJ3

— Chokobanana (@GabrielaFHZ_art) March 5, 2019