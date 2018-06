El hombre contó a Fox 35 que, al principio, él y su hijo pensaron que la presa del reptil era un pez. Solo notaron que se trataba de otro cocodrilo cuando vieron con detenimiento la escena, y fue en ese momento que comenzaron a grabar.

Mike Hilman, director de Gartorland, una reserva de cocodrilos en Orlando, aseguró al medio que este es un comportamiento normal entre estos reptiles:

Esta no es la primera vez que se registra una escena como esta. En 2016, por ejemplo, otro cocodrilo, también en Florida, se comió a un animal de su misma especie.

It's a gator-eat-gator world in #Florida: A large alligator was caught on camera eating a smaller alligator along the Lake Apopka Wildlife Drive on Saturday.

STORY: https://t.co/Lr2KYIf0jG pic.twitter.com/EiCksdavQz

— Spectrum News 13 (@MyNews13) June 24, 2018