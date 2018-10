Para que quedara prueba de que se había encargado del osito, el doctor Daniel McNeely public fotos en su cuenta de Twitter en las que se mostraba al osito con una máscara de oxígeno, en una mesa de cirugía y el médico haciendo un ‘procedimiento’, con todo y guantes de látex y máscara: “¿Cómo podría negarme a la petición de mi paciente”, trinó el doctor, citado por Unilad.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep… how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) September 30, 2018

El pequeño Jackson, destaca Unilad, sufre de hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en la zona del cerebro, y fue precisamente allí donde el doctor McNeely operó, con el fin de liberar la presión del líquido sobre el área cerebral.

Después de ver la publicación del médico, y de que el pequeño y su osito se recuperaban satisfactoriamente’, el padre Jackson escribió: “Mi hijo estaba tan orgulloso. Y hasta se recupera con su pequeño oso a su lado, en su cama”.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales destacando la actitud del médico, quien dijo que la idea no era hacerse notar sino hacer sentir bien al niño y ‘robarles’ una sonrisa a quienes vieran el trino, no se hicieron esperar:

Dustin, hermano de Jackson, escribió: “Ese es el oso de mi hermano. Muchas gracias, doctor McNeely, usted es todo un salvavidas, literalmente”.

Beautiful! I hope your brother is feeling better real soon. Sending Bear Hugs to you both! 🐻XX🐻 — fm (@FlynneMorris) October 3, 2018

Otra usuaria dice: “Esto me arregló el día. Me encanta la máscara (del osito)”.

This made my day :) love the mask ! — Ayoub Dakson (@AyoubDakson) September 30, 2018

A lo que el medico replicó con una gran respuesta: “Máscara para recién nacidos. Le ayuda a mantener el anonimato al osito”.

Neonatal face mask – helps to preserve the teddy bear’s anonymity! — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) October 1, 2018

Marilyn Muscombe trinó: “Espero que esto se incluya en el curriculum de la escuela de medicina para hacer del mundo uno más amable y gentil, junto con los servicios médicos que hay en él”.