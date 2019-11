Un video que circula en redes muestra que en varias ocasiones el comunicador intentó huirle al animal, pero este no lo dejó en paz e, incluso, lo mordió en las piernas.

“George, ¿puedes oírme? ¡Tenemos un problema aquí!: hay un cerdo que nos ha estado persiguiendo desde esta mañana”, manifestó Mantiko, dirigiéndose a uno de los presentadores en estudio , indicó Daily Mirror.

Entre tanto, en el set de noticias, los colegas del reportero se reían a carcajadas ante lo que veían. Aunque trataron de evitar la risa, fue imposible.

A continuación, el video:

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB

— Kostas Kallergis (@KallergisK) November 26, 2019