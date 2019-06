De acuerdo con RT en Español, un grupo de 20 artistas internacionales, entre ellos de Países Bajos, Rusia, Hungría, Letonia y Polonia, fueron los encargados de construirlo.

El castillo fue galardonado después de que un juez del Libro Guinness de los Récords y un topógrafo local verificara que la altura de la estructura superaba la anterior marca, que era de 16.68 metros.

Según el mismo medio, la arena solo fue mezclada con agua y no contó con una estructura de soporte interna.

Los artistas comenzaron a trabajar en este proyecto desde mayo de este año, con la ayuda de una excavadora y una grúa.

La edificación forma parte de una exposición local de esculturas de arena y los turistas la podrán visitar hasta el 3 de noviembre.

Thomas van den Dungen's team of artists finished work on a 17.66m (57.94 ft) sandcastle on Wednesday in the German resort of Binz on the Baltic Sea island of Rügen. The artists began work on the castle in May with the help of a digger and crane using more than 11 tons of sand. pic.twitter.com/mW9YeIt9oz

— YerBigMaun (@YerBigMaun) June 7, 2019