Canadá se ha convertido en uno de los países favoritos por los colombianos, ya que allí hay más oportunidades de empleo, mejores salarios, más seguridad y mucho más.

De hecho, allí hay personas con tanto nivel adquisitivo, que una de las cosas que más sorprende es que en la basura se encuentran elementos en un muy buen estado que las personas dejan ahí para que sean recogidas.

Por ejemplo, tal como mostró la usuaria @abordonati, en algunos barrios de clase media alta se pueden encontrar :

Muebles

Sillas de oficina

Elementos de cocina.

Según explicó la usuaria, hay que destacar que a diferencia de Colombia, donde el camión de la basura pasa dos o tres veces por semana por los hogares, en ese país solamente pasa una o dos veces máximo al mes y con eso es muy estricto, por lo que las personas ya saben cuándo es que sacan estos elementos casi nuevos a la calle.

Ahora, sobre si cogerlos está mal, de nuevo la creadora de contenido aseguró que no, ya que las personas que las botan saben que hay muchos que pasan antes que el camión de la basura y eso no está mal, pues muchos que están nuevos en el país aprovechan para tener su casa en óptimas condiciones con estos productos que no están gastados.

Finalmente, hay que destacar que los meses en los que más se ve esta basura en la calle es en abril, mayo y junio, en el cambio de la primavera al verano, así que es importante actuar rápido porque aquellos que viven hace tiempo en ese país saben a la perfección cuándo pueden encontrar estos productos botados.

