“Le eché un vistazo a Google para ver si encontraba algunos animales y me encontré con esta inesperada y maravillosa vista”, comentó el internauta a medios locales, declaración que rescata el Daily Mail.

El usuario compartió en sus redes sociales la imagen de la peculiar escena y en pocos días se volvió viral al tener miles de reacciones, indicó el medio inglés.

Ante este hecho, un portavoz de Google comentó al medio británico que trabajarán para reforzar sus algoritmos que censuran o pixelan las imágenes sexuales y gráficas.

Agregó que la imagen de la pareja fue eliminada por violar las políticas de publicación de la empresa.

Este tipo de casos no es nuevo. Por ejemplo, el año pasado, también en Taiwán, una mujer mostró sus senos cuando pasaba una camioneta de Google que fotografiaba la zona, informó el medio inglés.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y obligaron al gigante tecnológico a intervenir y eliminarlas de su página.

A continuación, las fotos del comprometedor momento:

Amorous couple caught in naked embrace by Google Street View in Taiwan despite tech giant's crackdown on nudity https://t.co/wgzwr5L8Bf

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2019