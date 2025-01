Por: El Colombiano

El actor Brad Pitt se pronunció tras el caso de la mujer francesa que fue estafada con 850.000 dólares al creer que tenía un romance con él. La víctima había revelado en televisión el modus operandi de los estafadores, quienes le quitaron los ahorros de toda su vida.

La mujer, identificada en el reportaje solamente como Anne, contó en un programa del canal TF1 cómo pensaba que estaba manteniendo una relación romántica con la estrella de Hollywood, lo que la llevó a divorciarse de su esposo y transferir 830.000 euros (850,000 dólares) a los embaucadores.

Los estafadores utilizaron cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes por IA para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies y otros mensajes de Pitt.

Según el canal, en el momento de la transmisión Anne estaba sufriendo una depresión severa y estaba hospitalizada para recibir tratamiento.

Pitt lamentó la situación a través de un comunicado publicado por su representante: “Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades”, se lee en el documento.

Así mismo, hizo una recomendación para fortalecer las medidas de seguridad y no entregar información personal o financieras a desconocidos.

“Este es un recordatorio importante de no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, agregó.

Para extraer dinero, los delincuentes fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban supuestamente congeladas debido al divorcio con su exesposa Angelina Jolie.

