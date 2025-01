Una mujer en Francia fue estafada luego de que criminales le hicieran creer que mantenía una relación amorosa con el actor y productor estadounidense Brad Pitt, de 61 años.

(Vea también: Delincuentes se hicieron pasar por Brad Pitt para robar el corazón y millonada de mujeres)

El caso se conoció gracias a un programa de entrevistas en el que Anne, una diseñadora de interiores de 50 años, expuso su situación. De acuerdo con su testimonio, creyó que estuvo involucrada románticamente con el actor del ‘Club de la pelea’ por más de un año.

La supuesta relación habría comenzado luego de que la mujer compartiera unas fotos de sus vacaciones en los Alpes Suizos en Instagram y una persona que se identificó como la madre de Brad Pitt, se comunicó con ella para hacerle creer que le presentaría a su “hijo”.

Anne, que en ese momento estaba casada, dejó a su esposo e inició esta relación ficticia con el actor. Por su divorcio recibió una indemnización de 850.000 euros que le transfirió después a los estafadores sin saberlo.

Lee También

Estas personas inescrupulosas crearon imágenes hechas con inteligencia artificial para no levantar sospechas, e incluso hicieron varias cuentas de redes sociales y WhatsApp para sustentar su mentira, además de enviarle constantemente poemas y mensajes románticos.

El falso Brad Pitt le comenzó a pedir dinero asegurando que en medio de su divorcio con Angelina Jolie, sus cuentas estaban bloqueadas y necesitaba de un tratamiento costoso para una enfermedad en el riñón, llevándola a transferirle grandes sumas de dinero.

La hija de Anne le advirtió sobre la estafa luego de que el verdadero Brad Pitt apareciera públicamente con su pareja Inés de Ramón en 2024, pero los criminales la disuadieron creando un comunicado falso en el que supuestamente Pitt negaba esa relación y aseguraba estar comprometido con “alguien especial”.

(Lea también: Hija de Brad Pitt y Angelina Jolie eliminó el apellido de uno de sus padres de su nombre)

Al final, la diseñadora se enteró de la estafa y contó su caso en el programa francés Sept à huit de la cadena TF1. Tras la emisión, empezó a recibir mensajes en los que se burlaban de ella, razón por la cual el canal retiró la entrevista de sus portales.

La mujer está recibiendo tratamiento psicológico para superar la depresión que le dejó la decepción luego de enterarse de la estafa. Dijo que en algún punto sintió que era “el hombre perfecto” para ella.

A French woman reportedly divorced her millionaire husband then was scammed out of $850k by a fake Brad Pitt.

The scammer used AI-generated photos and claimed he was undergoing cancer treatment and couldn’t access his money due to his divorce. She realized the truth upon seeing… pic.twitter.com/cG5KFa6ojr

— Pop Base (@PopBase) January 14, 2025