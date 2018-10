Un video del hecho, registrado este sábado en la Armeec Arena, en Sofía (Bulgaria), muestra que Shonia estaba tan enfurecido, que arremetió contra su propio entrenador. En un primer momento, le lanzó un puño para quitárselo de encima y continuó gritándole a Genov, quien no cedió a sus provocaciones.

El artículo continúa abajo

Cuando el entrenador de Shonia trató de calmarlo por segunda vez, el boxeador le mandó dos puños. Ante esto, el árbitro intervino para detener la agresión. Al final, el georgiano se subió a las cuerdas del ring y actuó como si hubiera ganado.

Estas son las imágenes:

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 27, 2018