Ånika Lodzinski publicó el mensaje que su colega no quizo difundir por miedo a perder su trabajo. Según el escrito, los niños salieron a media noche de Phoenix, Arizona, asustados y con la “incertidumbre de no volver a ver a su familia”.

Adicionalmente la asistente de vuelo escribe que ninguno de los pequeños sabía hablar inglés y que:

“Durante el servicio de bebidas, un compañero se acercó a mí con llorando. Estos pequeños pueden estar entre los 6 y 11 años. Vestidos como criminales, bajaban silenciosamente del avión con el miedo con el que entraron al mismo”.

Lo más impactante de la historia es que la auxiliar asegura que ha recibido entrenamiento para cualquier escenario que pueda presentarse durante un vuelo pero nunca para algo remotamente parecido a este caso.

Ya que la nota no fue publicada directamente por la autora muchos dudaron de su veracidad hasta que Taylor Garland, vocera de la Asociación de Asistentes de Vuelo, confirmó el comunicado al medio de comunicación The Arizona Republic. Aunque no quizo develar la identidad de la mujer, el nombre de la compañía, el número del vuelo o cómo la Asociación confirmó este comunicado.

Cabe resaltar que las aerolíneas United y American se negaron a colaborar con el presidente Donald Trump y su política de separación de las familias, indica El Economista.