En un video compartido en la página de Facebook de la Organización se ve cómo Nielsen estuvo todo el tiempo custodiada por su grupo de seguridad durante los 11 minutos que se demoró aproximadamente la protesta. Dentro de los cánticos y reproches en contra de ella se podía escuchar:

Al final, Nielsen tuvo que salir del establecimiento para marcharse en un vehículo oficial como se puede ver en otro video compartido por un tuitero que estaba en el sector.

Lo paradójico de la situación es que la funcionaria estaba comiendo en un restaurante mexicano, así lo señala la página de Facebook de Metro DC.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO

— Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 de junio de 2018