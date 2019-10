Varios bomberos subieron al avión y destrabaron la puerta del baño donde la pasajera se había quedado encerrada. Una tuitera publicó un breve video de cuando intentaban rescatarla, y ABC News lo retuiteó.

Según un comunicado de la aerolínea, conocido por ese medio, la mujer afectada y los demás pasajeros continuaron con su viaje en otro avión luego del rescate.

La compañía también señaló que estaba contactando a cada uno de los pasajeros para disculparse por el incidente. La aerolínea no quiso referirse a si compensaría de alguna forma a la pasajera que quedó atrapada en el baño.

Este es el video que publicó la mencionada tuitera:

A passenger got stuck inside a bathroom on a United Airlines flight from Washington to San Francisco. The flight was diverted to Denver and fire crews helped disable the door. pic.twitter.com/eeSPwHlrsZ

— ABC World News Now (@abcWNN) September 26, 2019