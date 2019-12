green

La secuencia tan solo dura unos segundos y además de ver a la supuesta ‘Llorona’ en la punta del árbol, también se escucha con fuerza a perros aullando y ladrando.

En Twitter, una de las cuentas que publicó el video fue @CHICACERETE, el cual escribió junto al video: “Hay temor en la zona rural de Moñitos, los habitantes tienen mucho miedo de salir a las calles. En redes sociales se ha hecho viral un vídeo en el que aseguran sería la Llorona. En las imágenes muestran a una mujer llorando encima de un árbol”.

Aunque se desconoce si en realidad este supuesto hecho paranormal pasó o se trata de un montaje, algunos tuiteros dijeron sentirse asustados y muchos otros dijeron que para ellos era una total mentira.

“Por culpa de esta noticia tuve que dormir con mi mamá. Y eso que ni siquiera he visto el video”, “A mi también me dio pánico! Tuve que dormir con una vecina porque me dio terror atravesar la calle” o “Jajajaja esa edición la hace mi hija de 9 años!! Fake!!!”, “No joda comp que no había mas noticia para inventarse esta”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

