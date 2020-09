Por disposición del gobierno de Irlanda, los adultos mayores de 70 años tienen permiso de salir únicamente durante 90 minutos al día desde que empezaron las restricciones por el coronavirus. La foto fue tomada en la ciudad de Galvia, de poco más de 75.000 habitantes.

Según la Universidad Johns Hopkins, el Reino Unido registra 352.456 casos de COVID-19 desde que se declaró la pandemia, que ha dejado 41.643 muertes en los países que lo conforman.

El portal Lovin señala que la foto tuvo un efecto especial sobre las personas que la vieron, y aclara que fue tomada y publicada con la autorización del protagonista, a quien los empleados del establecimiento acompañaron durante un rato en su mesa y luego le ayudaron a encontrar un taxi que lo llevara a casa.

Luego de la publicación en Facebook, varios usuarios de esa red expresaron su deseo de ‘hacer vaca’ para invitarle al adulto mayor su próxima pinta de cerveza, informa el portal.

Esta es la fotografía tomada por los miembros del pub McGinn’s Hop House:

His little alarm clock out on the table, oh my heart 💔 Enjoy your pint bud xx

📷 McGinns Hop House, Galway

🔊 My tears…#PubsReopening pic.twitter.com/vB30qg1mOu

— Dawn McGoldrick (@Dawn_ACT) September 7, 2020