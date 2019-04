Lo curioso de la imagen es que reservaron un asiento para poner una camisa que tiene el logo de la película y una rosa blanca sobre ella.

“Tanto que esperaste este día y quién iba a decir que un día antes te marcharías; te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estás más, pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí”, escribió Ochoa en la red social.

Este fue otro de los apartados del mensaje: “Te echaremos de menos, ya no habrá más risas, más burlas, más bromas. Gracias por todo, nadie podrá llenar el lugar que dejaste entre nosotros. Te amamos, amigo.”.

Al volverse viral la publicación, varios usuarios elogiaron el homenaje que le hicieron a su amigo, mientras que otros aseguraron que solo buscaban fama y salir en los medios.

Por tal razón, Ochoa tuvo que escribir otro mensaje para aclarar la situación:

“Que si hicimos bien, que si hicimos mal, ustedes no estaban presentes cuando él contaba emocionado los días para el estreno, ver su alegría y su emoción es una de las razones por las cuales decidimos asistir (al cine) y hacer lo que hicimos. Queríamos recordar ese día como un día esperado y feliz para él y no como un día trágico”, comentó la mujer.

Según el medio mexicano Excélsior, el joven identificado en redes sociales como ‘Chuy Qv’ falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la Playa Bagdag de Matamoros.