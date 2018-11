De hecho, ella misma le aseguró a La Voz de Michoacán que hace varios meses llegaron unos extranjeros a su casa y la llevaron cerca a la Parroquia de San Nicolás de Bari para tomarle unas fotos, por lo que no descarta que su imagen haya sido usada para darle vida a ‘Mamá Coco’.

Lee Unkrich, director de la cinta, se pronunció ante las especulaciones y a través de Twitter indicó que el personaje de ‘Mamá Coco’ no está basado en una persona de carne y hueso:

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO

— Lee Unkrich (@leeunkrich) November 4, 2018