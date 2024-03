La historia de Cath Bowie, una abuela escocesa de 75 años, ha capturado la atención del mundo de los videojuegos al convertirse en una sensación gracias a su participación en uno de los juegos más famosos a nivel global, Fortnite.

Bajo el seudónimo de Grumpygran1948, Cath ha logrado construir una comunidad sólida de seguidores apasionados que la respaldan en sus aventuras.

Sus transmisiones en línea, que pueden extenderse hasta seis horas diarias, son seguidas por miles de aficionados distribuidos en distintos rincones del planeta.

Sin embargo, su nieto ha sido testigo de la asombrosa transformación de su abuela en un ícono del ‘gaming’, dejándolo sin palabras ante su impactante popularidad.

Tonight on @originalfm I am on the hunt for GrumpyGran1948!👵🏻

I think she must be local to the North East and we’d love to speak to her, she’s adorable and hilarious. ❤️🎮https://t.co/rxCSc0lQte pic.twitter.com/x40sRjT4si

— Just Beth (@JustBeth15) March 20, 2024