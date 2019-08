La mujer, que vive en Nueva York desde que tenía 14 años, hace ejercicio regularmente y solo toma una medicina para la presión arterial alta, informó CBS New York.

A pesar de su avanzada edad, Louise no usa bastón y tampoco se mueve en silla de ruedas. Además, “hace todas sus compras; es increíble”, aseguró Jessica Layton, la periodista que la entrevistó.

La comunicadora quiso saber el secreto de Louise para llegar a los 107 años, y fue en ese momento que ella reveló que estar sola “ha sido la clave para menos estrés”:

Louise Signore turned 107 yesterday!

She says the secret to a long life is NOT getting married! 😂

Meanwhile, I'm over here eating kale and doing yoga…now I know! 🤣 #longlife #happywifehappylife #singlelife #marriage #KansasCity @KCTV5 pic.twitter.com/vGzrQsLWWy

— Gina Bullard (@GinaKCTV5) August 1, 2019