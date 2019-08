“Ni idea. Si eso estuviera en mis manos… Los actores, la verdad, somos siempre invitados. Eso depende de los productores, de los que tienen los derechos. A nosotros los actores… nos contratan”, dijo Orozco a la mesa de la emisora, cuando le preguntaron por esa idea que algunos pueden estar soñando ahora que ‘Yo soy Betty, la fea’ es la novela más vista en la franja ‘prime’ de la televisión colombiana.

En su conversación, Ana María coincidió con lo que comentó Vicky Dávila acerca de lo refrescante que resulta la producción en medio de tanto reality y narconovela, gracias a la historia, que la hace un producto que se puede disfrutar en familia: “Creo que sí es importante rescatar eso, algo que han tenido siempre los producciones colombianas, como un sabor muy auténtico, una cosa muy bonita, que no se debería perder, que sería lindo volver a rescatar, y aprovechar que otra vez se volvió al formato de series y hacer ese tipo de serie […] Lo necesitamos”, dijo la actriz.

Reconociendo que no debe decir ‘nunca’, Orozco recordó los proyectos alternos a la novela que se han hecho a lo largo de los años y contó por qué preferiría no volver a meterse en los zapatos de ‘Betty’: “Hicimos ‘Ecomoda’, le fue bien, pero no fue lo mismo […] Yo me desligué mucho. Ahora que hice la obra fue muy bonito el reencuentro y todo, pero fue agotador, la gira fue pesada. Obviamente yo he seguido mi carrera, he querido hacer otras cosas, estoy actualmente trabajando en una serie. Entonces, como que no estoy pegada yo, personalmente, entiendo que la gente sí, pero tampoco me veo haciendo Betty toda la vida. Tengo que descansar de Betty”, puntualizó la artista.

Las declaraciones de Ana María Orozco se pueden escuchar a partir del minuto 9:25 del siguiente Facebook Live de La W: