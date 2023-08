La adulta mayor, con su actitud pícara y coqueta logró cautivar a más de uno. En la plataforma de TikTok su video ha acumulado millones de vistas y comentarios.

La usuaria @lauraorihuela1 de la red social colgó un video en el que la protagonista es nada más y nada menos que su simpática abuela, quien con su osadía y algunas frases fuera de lugar, se robó la atención de los internautas.

Sin pena ni reparo, la anciana le manifiesta a su nieta en la cara, que pretende conquistar a su novio, ya que según ella, lo percibe bastante llamativo y guapo.

El video comienza con la joven preguntándole a la graciosa mujer, “¿quieres conquistar a mi novio?” a lo que ella le responde, “Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo. Lo siento. También he sido joven”, contestó la protagonista del clip.