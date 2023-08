Una joven se ha vuelto viral en TikTok luego de contar que conoció a un hombre que asegura no ser de este planeta.

Según la chica, un día que estaba de rumba en el centro de Bogotá vio a un joven muy atractivo y por eso decidió coquetearle y hablarle.

(Lea también:[Video] Mujer sacó parlante y ridiculizó a vecinos que le deben plata: “Paguen el postre”)

“Ese hombre era el amor de mi vida, entonces yo llego por detrás y pam, lo empujo, me voy caminando y lo volteo a mirar y en ese momento yo le pico el ojo”, dijo la mujer.

Luego de eso, comenzaron a hablar y al ver que se entendían bien se fueron juntos a un hotel en el que se estaba hospedando el hombre, pero la joven no se imaginó que este terminaría revelándole que era una extraterrestre.

“El tipo me dice, es que yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta, pero tengo muy presentes mis reencarnaciones… los humanos piensan que los extraterrestres son verdes, chiquitos y cabezones, pero no, entre los humanos hay muchos extraterrestres porque es una mutación”, reveló la joven.