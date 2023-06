Abuelita de 93 años se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, su peculiar sentido del humor la ha llevado a ser un ‘influencer’ con más de 10 millones de seguidores.

Recientemente la mujer decidió realizar un vídeo calificando a sus ex parejas y explicando porque les daba ese puntaje, lo que más llamó la atención fue que la abuela aseguró que todos sus ex le enseñaron a que ella está mejor soltera.

(Vea también: Joven terminó trasquilada luego de quedarse dormida en el bus; niño le cortó el cabello)

El primero del listado fue Billy, “Este es Billy, me gustaba porque era alto, pero no sabía besar, 3/10” afirmó la mujer.

Después continuó con una fotografía en compañía de otro hombre a quien le dio puntos extras por su gran funeral “Este es Bruce, que descanse en paz. Me gustaba porque tenía motocicleta, pero como saben, no me sostenía la puerta. Le daré un punto extra porque su funeral fue divertido, 4/10”.