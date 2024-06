TikTok es sin duda una plataforma que suele dejar videos curiosos de personas, animales y momentos únicos. Esta vez dejó muertos de risa a los internautas por un perro fan de la música popular.

(Vea también: Soy Bruno, el perrito llanero que está buscando hogar hace dos años; es fácil adoptarme)

En la pieza audiovisual, se ve como el animal de compañía no reacciona a las diferentes canciones que le pone su dueño, pero cuando llegó ‘No sufriré por nadie‘, de Joaquín Guiller, empezó a aullar.

La persona que aparece en el corto y la que grabó no pudieron ocultar la risa ante el curioso hecho.

Acá, el momento:

Las reacciones de los internautas han sido jocosas ante el momento que protagonizó la pequeña mascota, algunos hasta se identificaron con el sentimiento que le imprimió el chihuaheño al tema de música popular.

“Rocko: Esa no porque me da sed“, “quién le hizo tanto daño”, “esa no compa, que pido fiado y amanezco meado”, “Rocko, no sufras por nadie, mi amor”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.