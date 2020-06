green

En el municipio de Cota, según la Alcaldía, 25 de 60 niños discapacitados se ven beneficiados por el programa de hidroterapia, que ha sido pionero en Cundinamarca desde el 2018.

Sonia Triana, madre Jesús David Triana, comenta sobre su experiencia: “Mi niño tiene 11 años. Su piel es morena, sus ojos cafés, que resplandecen cada vez que lo miro, y tiene una sonrisa hermosa que inspira felicidad”.

Sonia y Jesús viven en Cota detrás de la plaza principal en una habitación que cuenta con un baño, dos camas, una mesa, un sofá y una pequeña cocina. Jesús padece de distrofia muscular y autismo. Sonia es la única proveedora de su hogar, pues su pareja la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada y desde entonces Sonia vive y trabaja para mantener a su hijo.

“Cuando Jesús tenía 3 años pedí una cita médica para que revisaran a mi hijo, porque yo le notaba muchos comportamientos raros. Efectivamente Jesús tenía distrofia muscular y autismo”, recuerda Sonia Triana.

Sonia decidió llamar a su expareja para comentarle lo que le estaba pasando a Jesús. Pero la respuesta que él le dio no fue lo que ella esperaba. Jhon (expareja) le dijo que ese niño no era de él y no iba a ayudarla en nada, que era el hijo de ella y que la mujer era la responsable.

Johanna Garzón (amiga de Sonia), dice: “Yo veía cómo a Sonia cada día se le limitaba más salir de casa, por la condición de su hijito. Por lo tanto, la economía de su hogar cada vez era más difícil. Estaba viviendo una situación muy precaria. Con algunos vecinos hacíamos mercado de vez en cuando y se lo llevábamos”.

Jesús, por su condición, no podía salir de casa, por lo tanto no había tenido educación durante 5 años. En Cota no existía ningún centro educativo especializado para él y el dinero no le alcanzaba a Sonia para cubrir sus necesidades.

“Los niños que padecen de retraso mental necesitan una educación especializada no pueden ir a colegios normales, ya que los profesores no están capacitados para calificar ni tratar a estos niños”, advierte Olga Lucía Casasbuenas, neuróloga infantil.

Un día, Sonia fue a la tienda y la señora del supermercado que sabía de la condición de su hijo le comentó que en la alcaldía había un programa para niños con discapacidad.

En la Alcaldía de Cota le informaron a Sonia de la existencia de la fundación Renacer, en la cual le podían ayudar con diferentes tipos de terapias para el niño. Cuando Sonia se dirigió a la fundación, la atendió una trabajadora social que le comentó cuáles eran los beneficios que Jesús iba a tener, además de las terapias.

La Alcaldía de Cota cuenta con un programa que ayuda a las personas muy vulnerables con un mercado y un subsidio de 100 mil pesos mensuales.

Adiela Prieto, integrante del Comité de Discapacidad de Cota, comenta al respecto: “El Centro Renacer es una institución Terapéutica, donde se prestan los servicios de terapia de fonoaudiología, física, ocupacional, trabajo social, deporte, artes, educación especial y apoyo psicológico (tanto a los usuarios con discapacidad como a las familias). La fundación les brinda unos refrigerios y almuerzos a los niños que asisten”.

Johanna Garzón, amiga de Sonia, dice por su parte que desde que Jesús está en esta fundación, su calidad de vida ha mejorado. Sonia ya tiene más tiempo para trabajar y está tranquila mientras Jesús asiste a Renacer.

“Cuando conocí a Jesús en la fundación, quedé bastante impactada de ver la condición en la que se encontraba, pues su parte física estaba bastante deteriorada por falta de terapias. Con el pasar del tiempo, a Jesús se le empezaron a notar cambios notorios en sus movimientos gracias a las terapias que le brindamos”, señala la fisioterapeuta Angie Pinzón.

El equipo de Renacer le pidió a la Alcaldía de Cota que pensara en la idea de tener una piscina adaptada para las personas con discapacidad, ya que trasladarlos de la fundación a una piscina en Bogotá era muy complejo y no siempre estas piscinas estaban acondicionadas a las necesidades de esta población.

El exalcalde, Carlos Moreno, estuvo de acuerdo con el proyecto y contribuyó en su gestión. Desde la Alcaldía se destinaron 1.500 millones de pesos. A Moreno le gustó la idea y fue el gestor de este complejo acuático.

“Me siento feliz porque es un hecho que la piscina de hidroterapia está prestando el servicio a las personas discapacitadas de mi municipio. Y me siento orgulloso de que Cota sea el municipio pionero en Cundinamarca, entre 116 poblaciones, en tener un complejo acuático que ayuda a mejorar la parte física y emocional de las personas. Esto es algo que me llena, porque no todo son obras ni vías”, dice Moreno.

Esta piscina es diferente a las de los otros municipios, ya que se adapta a todas las necesidades del discapacitado. Cuenta con una grúa para que puedan acceder a esta fácil y cómodamente, tiene un piso antideslizante, barandas alrededor de esta y rampas de acceso. Los otros municipios ofrecen un servicio de hidroterapia, pero en piscinas convencionales que no se adaptan fácilmente a esta población. Más de 120 discapacitados se ven beneficiados por este complejo acuático.

La fisiatra Carolina Held dice que la hidroterapia permite el desarrollo de la tonificación muscular, ayuda a prevenir la obesidad porque impulsa el movimiento, controla la fatiga de las personas, puesto que provoca la relajación.

Además, ayuda a reafirmar la autoestima, pues la combinación entre el reconocimiento del propio cuerpo y tener que enseñar la imagen propia en la piscina estimula la aceptación. El agua posee la particularidad de hacer que un cuerpo ‘pierda’ peso y que flote; es decir, las deficiencias motoras se reducen dentro del agua.

La terapia acuática no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, también ayuda a que los deportistas se recuperan de graves lesiones. El agua es la herramienta clave para que la recuperación sea lo más temprana y progresiva posible. Se utiliza como paso previo al trabajo en el gimnasio o en el campo, además de servir para realizar diferentes técnicas fisioterápicas. Dicho trabajo en agua será una labor preparatoria para que las estructuras lesionadas respondan mejor y más rápidamente a las exigencias posteriores.

César Bernal, educador físico y entrenador, opina que la hidroterapia en los deportistas es muy importante desde el punto de vista del trabajo en agua. Se abordan trabajos como el fortalecimiento muscular, estabilidad de las estructuras dañadas, reeducación de la marcha, inicio del trote.

Como parte de la Política Pública, la administración municipal promueve la equidad social a través del fomento de oportunidades, acceso a derechos y fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo humano de los grupos vulnerables priorizados en el municipio”.

Según el censo del 2018, hay 27.000 habitantes en el municipio de Cota, de los cuales 4.000 son niños. De ellos, 60 están en condición de discapacidad: 25 se ven beneficiados por las labores de la Fundación.

Olga Rubiano, madre de un niño con discapacidad, también da su testimonio: “Mi hijo Tomás se ha visto beneficiado por la hidroterapia que ofrece la Alcaldía de Cota. La piscina cuenta con un personal capacitado, y ya no tengo que desplazarme hasta Bogotá para que atiendan médicamente a Tomás. El centro Renacer está cerca de mi casa y no tiene ningún costo”.

“Gracias a estas terapias he podido notar que mi hija es más feliz y espera ansiosamente el día de su hidroterapia”, expresa Balvina Medina, madre de una niña con discapacidad.

En los rostros de Jesús y los demás niños se refleja la felicidad de sentirse libres. Como si no tuvieran ninguna discapacidad. Su calidad de vida ha mejorado un 70 % gracias a las hidroterapias. La Alcaldía de Cota sigue implementando más beneficios para la población discapacitada en el municipio, pero dichos esfuerzos nunca serán suficientes.

Autora: Isabella Durán Rubiano

