La aplicación YouTube TV generó molestias este miércoles durante la semifinal entre las selecciones de Croacia e Inglaterra, al caerse la transmisión del partido y dejando a millones de internautas sin poder ver una gran parte del encuentro donde salió victoriosa la escuadra croata.

De acuerdo con la información de The Verge, esta misma situación ya la había presentado YouTube durante las finales de la NBA en mayo, cuando miles de personas se quejaron de la caída de señal, sobre todo porque esta plataforma era de las pocas que transmitía en directo los partidos de la Liga de Baloncesto de Estados Unidos en buena calidad.

Hey everyone — sincere apologies for streaming issues with YouTube TV. The timing is horrible but we're working to be up and running again ASAP!

— YouTube TV (@YouTubeTV) July 11, 2018