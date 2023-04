En las últimas horas, YouTube emitió una alerta sobre una campaña de correos electrónicos maliciosos que suplantan su marca y tienen como fin robar las cuentas de los usuarios con el pretexto de un supuesto cambio en las políticas de monetización de la plataforma.

(Lea también: Trucazo para crear y editar una lista de reproducción en YouTube; pocos lo conocen)

Algunos usuarios de la plataforma de videos han denunciado la recepción de un correo electrónico desde la dirección ‘no-reply@youtube.com’.

Por su parte, la popular plataforma de videos confirmó que no tiene nada que ver con ellos y que es un intento de estafa que ya está investigando.

⚠️ heads up: we’re seeing reports of a phishing attempt showing no-reply@youtube.com as the sender

be cautious & don’t download/access any file if you get this email (see below)

while our teams investigate, try these tips to stay safe from phishing: https://t.co/x9Ysnm9SSm https://t.co/MNQtrB7zbx

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 4, 2023