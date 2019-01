Windows Virtual Desktop es la ‘app’ que permite utilizar un iPad como un computador. De acuerdo con Gizmodo, la herramienta ha estado en desarrollo tiempo atrás; sin embargo, el nuevo soporte del ‘ratón’ hace que la aplicación sea mucho más sencilla para usar en una tableta.

Al descargar Windows Virtual Desktop (WVD), su iPad se transforma en un computador que también tiene Azure, la plataforma en la nube de Microsoft.

Scott Manchester, que hace parte del equipo de Microsoft, en su cuenta de Twitter publicó un video de como era el funcionamiento de esta.

Mouse support with #WVD on iOS coming soon. pic.twitter.com/S4nL2IgFz0

— Scott Manchester (@RDS4U) January 2, 2019