WhatsApp sigue incorporando herramientas para que los usuarios tengan una navegación con varias posibilidades. La semana pasada se confirmó el lanzamiento de la función de la velocidad de los audios; igualmente esto ya se especulaba desde hace algunos meses.

Como lo dijo Wabetainfo, las personas también podrán acelerar las notas de voz desde su computador a través de WhatsApp Web; así lo confirmó el medio especializado en las noticias de la aplicación de mensajería instantánea en su cuenta de Twitter:

The possibility to listen to voice messages using a different playback speed is available for everyone on WhatsApp Web and Desktop. https://t.co/jX17PxzAfJ

Las personas tienen disponibles tres formas para aumentar la rapidez del audio. Según dice Xataka, ‘1X’, ‘1.5X’ o ‘2X’ son las opciones habilitadas; ‘2X’ es la posibilidad de reproducción más veloz, siendo el doble de la original.

Además el medio comentó que “la velocidad de los audios se mantiene para todas las notas de voz hasta que manualmente se vuelva a cambiar”.

Wabetainfo aclaró que, si un usuario no encuentra la herramienta en la aplicación, este debe esperar algunos días, debido a que es algo nuevo. A continuación encontrará una publicación, en la que se aprecian algunas imágenes de la función:

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021