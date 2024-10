La popular aplicación de mensajería en todo el mundo, WhatsApp, está agregando a su sistema operativo herramientas que buscan modernizar el envío de mensajes y la interacción de las personas en esta aplicación.

Y es que desde el 2023, esta aplicación de Meta, ha traído consigo importantes cambios con el propósito de mejorar la experiencia de los internautas, en los que se incluyeron opciones como mensajes temporales, edición de mensajes, compartir pantalla en videollamadas, ente otros.

Para hacer uso de esta herramienta, puede seguir estos pasos:

Estos son los nuevos filtros de WhatsApp

Estos son los nuevos fondos de WhatsApp

Finalmente, esta actualización se verá reflejada dependiendo del sistema operativo de los dispositivos, la versión de la aplicación y el tipo de celular. Pues la aplicación de Meta espera que los internautas puedan aprovechar estos nuevos mecanismos.

