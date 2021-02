green

En WhatsApp, la manera de nombrar a un contacto depende del trato de cada quien con los demás. La variedad de opciones es muy amplia, en la que, incluso, los emojis son usados y juegan un papel fundamental en este proceso.

Cualquiera puede tener curiosidad por el hecho de no saber qué términos han utilizado otras personas para describirlo. Sin embargo, hay una forma para descubrirlo y no se necesita utilizar otro tipo de extensiones no oficiales, como WhatsApp Plus, las cuales pueden ocasionar la suspensión de la cuenta oficial.

¿Cómo saber con qué nombre guardaron mi contacto?

1. Ingrese a WhatsApp.

2. Vaya a cualquier chat.

3. Pídale a esa persona que le envíe su contacto por WhatsApp.

4. Esta tiene que compartírselo, pero no a través de los números explícitos. Para ello, se debe ir a la franja de arriba y seleccionar los tres puntos que aparecen al lado del nombre.

5. Cuando el usuario esté ahí, debe oprimir ‘compartir’.

6. El usuario verá cómo se despliega la lista de contactos.

7. Para enviárselo, tiene que darle clic en la flecha blanca, que está en un círculo verde y que apunta a la derecha.

8. Al hacer esto podrá ver el nombre que han elegido para usted.