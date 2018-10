Con las constantes demoras en la entrega del Model 3, muchos usuarios se comenzaron a quejar por medio de Twitter cuando observaron más de 40 autos estacionados en un depósito de ferrocarriles en Estados Unidos, según Gizmodo.

There are 42 Tesla's sitting at the Union Pacific Railroad in SLC. My car is one of these. I've been told I was getting delivery the 8th, then the 15th, then the 20th, then the 22nd, and now my delivery has been delayed indefinite. @Tesla @elonmusk… Please make this right. pic.twitter.com/bAiFjDDU5c — Megan Gale (@megangale) September 17, 2018

Musk, que algunas ocasiones hace la labor de servicio al cliente por medio de su cuenta personal de Twitter, se disculpó con la mujer y dijo que Tesla había pasado “del infierno de la producción al infierno de la logística de entrega”, señalando que “están haciendo progresos” y que el problema “debía resolverse en poco tiempo”.

Sorry, we’ve gone from production hell to delivery logistics hell, but this problem is far more tractable. We’re making rapid progress. Should be solved shortly. — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2018

Ante la respuesta de Musk a la mujer, cientos de personas se ofrecieron como voluntarias para entregar los autos de la compañía a las personas que lo adquirieron y aún no les había llegado a su hogar.

@elonmusk A lot of Tesla owners, including myself, would be DELIGHTED to volunteer, for free, to help with deliveries in times like this. We can't do their paperwork but we CAN do orientations. It's fun to educate new owners & see their joy & enthusiasm! https://t.co/weENatkrMa — Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) September 21, 2018

“Muchos propietarios de Tesla estaríamos ENCANTADOS de ayudar de forma gratuita con las entregas, no podemos hacer el papeleo, pero podemos hacer orientaciones. ¡Es divertido educar a los nuevos propietarios y ver su alegría y entusiasmo”, señaló el usuario en su tuit.

Wow, thanks for offering to help! The coming week is incredibly intense. If any current Tesla owners who’d like to help educate new owners could head to Tesla delivery centers during midday on Sat/Sun & morning/evening on weekdays, that would be super appreciated! — Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2018

Musk aceptó la petición de los seguidores de la marca, y, además, les propuso que fueran a las tiendas de Tesla para educar a los nuevos dueños medio día de cada fin de semana y cada día de la semana por la mañana o por la tarde.

Ante la noticia, muchos seguidores de Tesla están pasando su solicitud para que el CEO de la compañía los tenga en cuenta y puedan trabajar con él como domiciliarios entregando los Model 3.