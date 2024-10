Por: ElSiglo21esHoy.com

El cometa Tsuchinshan-ATLAS aún es visible hasta el 24 de octubre, aunque se desvanece rápidamente

El cometa C/2023 A3, conocido como Tsuchinshan-ATLAS, está en su última semana de visibilidad a simple vista.

Este cometa, que proviene de los confines del sistema solar, ha estado iluminando el cielo desde su paso más cercano a la Tierra el 12 de octubre. Ahora, cada vez más distante, sigue siendo visible poco después de la puesta del sol, sobre el horizonte occidental. Si no lo has visto aún, este es el momento. A medida que nos acercamos al 24 de octubre, su brillo se está atenuando, por lo que necesitarás binoculares o un telescopio para observarlo con mayor claridad. ¿Dónde y cómo puedes verlo mejor?

Este cometa no volverá a pasar por el sistema solar en 80,000 años

El cometa Tsuchinshan-ATLAS ha sido visible durante gran parte de octubre y ha alcanzado su máxima proximidad a la Tierra hace unos días. Ubicado en el cielo occidental, este cometa ha mostrado un brillo inusual para un visitante tan lejano, con una magnitud que inicialmente permitió verlo a simple vista. Sin embargo, la luz de la luna y las condiciones atmosféricas complicaron su observación en algunos lugares. Se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de las luces urbanas, y observar entre 30 y 45 minutos después del atardecer para capturar su brillo antes de que se pierda en la lejanía del espacio.

Uno de los desafíos para ver el cometa Tsuchinshan-ATLAS ha sido la interferencia de la luz de la luna, que alcanzó su fase más brillante a mediados de octubre. Ahora que la luna está menguando, las condiciones son más favorables, pero el cometa también se está alejando rápidamente, perdiendo brillo cada noche. Si bien este cometa ha sido descrito como uno de los más brillantes de los últimos 27 años, la naturaleza impredecible de estos cuerpos celestes ha hecho que su observación sea complicada para muchos. Para los que aún no han tenido la suerte de verlo, estos próximos días son la última oportunidad.

Si vives en el hemisferio norte, puedes mirar hacia el oeste poco después del atardecer, buscando el cometa cerca de la estrella Arcturus, en la constelación de Boötes. Durante las próximas noches, Tsuchinshan-ATLAS estará más alto en el cielo, pero su brillo disminuirá considerablemente, haciéndose visible solo con ayuda de binoculares o telescopios pequeños. Si tienes suerte, podrías captar su característico núcleo brillante y su cola, aunque se espera que estos detalles sean más evidentes en fotografías que en observación directa. Con una órbita estimada de 80,000 años, este cometa podría no volver a verse jamás.

El cometa C/2023 A3 proviene de la Nube de Oort, una región teórica en los confines del sistema solar donde se cree que se originan cometas de largo período. Al igual que otros cometas, Tsuchinshan-ATLAS se compone de hielo y polvo, que al acercarse al sol, forma una cola visible. Su trayecto ha sido descrito como una oportunidad única para los observadores de cometas, pues puede que nunca regrese al sistema solar debido a su velocidad y trayectoria. Los astrónomos recomiendan aprovechar estos últimos días para verlo antes de que desaparezca.

El cometa Tsuchinshan-ATLAS está en su fase final de visibilidad y podría no volver a ser visto por la humanidad. Si tienes un par de binoculares y un buen cielo nocturno, este es el momento para intentar capturarlo. ¿Conseguirás verlo antes de que se aleje? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos en Spotify para más eventos astronómicos. Califica el Flash Diario en Spotify.

