Esto hará que el cursor se mueva hacia donde el usuario lo guíe, las letras desaparecerán y serán sustituidas por un espacio gris, tal y como sucede cuando se está usando un panel táctil de un computador portátil.

El truco se volvió viral luego de que la bloguera Krissy Brierre Davis lo publicara en su cuenta de Twitter, y lograra tener más de 198.000 reacciones en poco tiempo.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X

— Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018