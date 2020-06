La noticia fue dada por algunas personas en Reddit que cuentan con la versión beta para iOS, desde la versión 6.3, y han notado que está disponible esta nueva opción para comunicarse a través de video, indicó Andro4all.

El medio anterior aclaró que es necesario activar la herramienta “Funciones experimentales” que está en los ajustes de la aplicación para obtener la nueva función.

Si ya la activó, el usuario debe dirigirse al perfil de algún contacto, donde encontrará una opción para iniciar una videollamada, justo entre los botones de “llamada” y “silenciar” que están en la parte superior de la pantalla.

Videocalls on Telegram for iOS as an experimental feature 😉 from Telegram