TBT quiere decir ‘Throwback Thursday’ en inglés, cuya traducción literal al español es ‘jueves de retroceso’ o ‘jueves de antaño’. Esto es utilizado en canales de comunicación como Instagram, Twitter y Facebook.

Como su nombre lo dice, lo indicado es usarlo los jueves; igualmente, hay otros ‘hashtag’ o abreviaturas como FBF, YOLO, DIY, que también tienen sus respectivos significados.

¿Quién fue la primera persona en usar el TBT?

Según la página Know Your Name, sitio web especializado en los fenómenos de internet, dice que esto “se ha asociado con cosas que se consideran clásicas o antiguas desde 2003”. Sin embargo, fue en 2011, diez meses después de que se lanzaran los ‘hashtags’, que la tendencia se popularizó en Instagram.

Esta misma versión la comparte Time, que mencionó quién fue la primera persona en usar la abreviatura: “El segundo jueves de febrero de 2011, Bobby Sanders, quien entonces tenía 21 años, publicó el primer ‘#ThrowbackThursday’”.

El medio, que publicó la nota en 2015, comentó que Sanders era representante de ventas en Georgia. Este personaje le dijo a Time que “no había visto la frase antes de usarla en su Instagram”.

No obstante, él cree que su inspiración puedo surgir por su compañía de gafas favorita, así lo mencionó en Time: “Tenía una línea de gafas de sol llamada ‘Throwbacks’, así que tenía ese nombre en mi cabeza”.

Finalmente, el medio afirmó que el joven no obtuvo fama por ser el pionero de la tendencia y que él rara vez publica en redes sociales pero, cuando lo hace, no usa el TBT sino el clásico ‘#ThrowbackThursday’.