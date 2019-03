Desde el 2018, Samsung quería asociarse con esta plataforma y hoy ya es una realidad. De acuerdo con The verge, la aplicación de música vendrá incluida en miles de dispositivos a nivel mundial.

A su vez, la compañía de Corea del Sur anunció que ofrecerá una suscripción gratuita para Spotify Premium por 6 meses a los nuevos usuarios que compren un Galaxy S10.

No obstante, esta oferta será para nuevos clientes y no para personas que estén suscritas tiempo atrás. También, no se incluirán a los usuarios que hayan utilizado una versión de prueba gratuita.

Cabe mencionar que esta promoción se encuentra disponible para clientes de S10 en Estados Unidos. Sin embargo, The Verge menciona que Samsung y Spotify podrían ampliar esta oferta a otros países.

Según Cnet, la plataforma streaming estará integrada en los terminales desde el 8 de marzo.