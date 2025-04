Con una base de usuarios que supera los cientos de millones a nivel global, Spotify se ha consolidado como una de las plataformas de ‘streaming’ de música más populares del mundo. Dada su amplia biblioteca musical, sus funciones personalizadas y su presencia diaria en la vida de muchas personas, no es de extrañar que los precios de sus suscripciones sean un tema de interés constante para usuarios actuales y potenciales.

De hecho, esta aplicación es una de las más descargadas porque se puede usar de forma gratuita y han sido consultados muchos planes de suscripción en Spotify en 2025, pues a cambio de tener comerciales en medio de las canciones, al pagar se desaparecen y no serán una molestia.

Aplicación de Spotify subirá de precio

Todo señala que Spotify va a volver a ajustar sus precios, de acuerdo con el diario Financial Times. La plataforma planea una subida que afectará a varios países de Europa y América Latina.

Este cambio estratégico aún no ha sido anunciado oficialmente. Sin embargo, Spotify ya tuvo una subida de precios en julio del año pasado. Aún no hay una lista concreta de los países que se verán afectados, pero incluso Spotify ha incrementado sus tarifas en Países Bajos y Luxemburgo.

En América Latina y Europa incluso se habla de una subida un poco más gradual, según la misma fuente anteriormente mencionada, la compañía podría estar subiendo por un solo euro en el plan individual.

¿Cuáles son los planes de Spotify?

Actualmente, Spotify ofrece los siguientes planes de suscripción (los precios pueden variar según la región y pueden incluir impuestos):

Premium individual:

Para 1 cuenta.

Ofrece escucha sin anuncios, descarga para escuchar sin conexión, reproducción de canciones en cualquier orden y audio de alta calidad.

Premium Duo:

Para 2 cuentas, diseñado para parejas que viven juntas.

Cada persona tiene su propia cuenta Premium.

Incluye las mismas funciones que Premium Individual.

Premium family:

Hasta para 6 cuentas para miembros de la familia que viven en el mismo domicilio.

Cada miembro tiene su propia cuenta Premium.

Incluye las mismas funciones que Premium Individual, además de control parental para filtrar contenido explícito y acceso a Spotify Kids.

Premium student:

Para 1 cuenta, con descuento para estudiantes elegibles de instituciones de educación superior acreditadas.

Ofrece las mismas funciones que Premium Individual.

¿Qué es Spotify Premium compartido?

‘Spotify Premium compartido’ se refiere a la práctica de usar un único plan de suscripción de Spotify Premium entre varias personas. Oficialmente, Spotify ofrece planes diseñados para ser compartidos legalmente dentro de un mismo hogar, como Premium Duo (para 2 personas que viven juntas) y Premium Family (hasta para 6 miembros que residen en la misma dirección). Estos planes tienen un costo menor por persona en comparación con las suscripciones individuales.

Sin embargo, el término a menudo se usa de manera informal para describir situaciones donde personas que no viven juntas comparten los datos de inicio de sesión de una cuenta Premium Individual o usan métodos no oficiales para dividir el costo de un plan familiar entre usuarios que no cumplen con los requisitos de convivencia.

