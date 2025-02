Por: ElSiglo21esHoy.com

PSN colapsó por un día. Sony brinda cinco días extra en PS Plus para compensar jugadores

Por Félix Riaño @LocutorCo

El servicio en línea de PlayStation estuvo fuera de funcionamiento durante 24 horas. Sony informó que no fue un ataque de hackers, sino un problema operacional. Muchas personas que pagan por PS Plus tuvieron dificultades para acceder a sus juegos. Este suceso dejó a millones desconectados durante un fin de semana importante para torneos y eventos especiales. ¿Puede esta compensación de cinco días de servicio extra calmar el descontento de los fanáticos? Estas preguntas surgen después de que varios usuarios esperaban un reembolso o juegos gratuitos. Algunos títulos populares pospusieron sus eventos para no perjudicar a los jugadores. Vamos a conocer los detalles de esta controversia. Público infantil también afectado.

Algunos usuarios consideran insuficiente la oferta: piden reembolsos inmediatos ya

El colapso de PlayStation Network ocurrió por 24 horas y atrapó a millones de jugadores. Sony declaró que fue una cuestión operativa sin más detalles. Varias fuentes, como BBC News y The Guardian, reportaron reclamos masivos. Según TechRadar, había 71.000 quejas iniciales en la web oficial. PSN registró 116 millones de usuarios diarios en 2024, así que la magnitud fue notable. Durante ese periodo, títulos como Call of Duty Black Ops 6 o FC 25 quedaron inhabilitados para torneos importantes. Incluso juegos individuales no pudieron verificarse por licencia. Este suceso reabrió el debate sobre la dependencia de la conexión permanente.

Muchos jugadores dedicaron su fin de semana para competir o progresar en juegos clave. Esta caída impidió acceder a títulos de pago, algo que generó molestia general. El costo de las suscripciones mensuales es elevado, así que la gente sintió falta de valor por su dinero. Foros y redes explotaron con memes y reclamos. Algunos lamentaron perder un evento limitado en Monster Hunter Wilds y recompensas de XP doble en Call of Duty Black Ops 6. Este tipo de interrupciones resulta raro por su duración y magnitud. Sony no ofreció claridad absoluta sobre las causas, apenas una mención a un asunto operativo. Jugadores se preguntan si la infraestructura actual es lo bastante confiable. Muchos exigen transparencia y reglas de compensación.

Sony anunció cinco días de extensión para suscriptores de PS Plus. Quien tenga un plan mensual o anual va a recibir esos días antes de la fecha de expiración. Algunos esperaban saldo en la tienda digital, pero la empresa descartó esa opción. Fuentes como Forbes señalan que Sony intenta evitar una pérdida millonaria. Regalar solo cinco días parece insuficiente para una comunidad acostumbrada a recibir juegos gratis en situaciones anteriores, como en 2011. Esa vez, la interrupción fue mayor y la compensación incluyó títulos gratuitos. Los editores de grandes juegos informaron que van a ajustar calendarios de eventos para no perjudicar a los participantes. Otros planean ofrecer recompensas internas para quienes no jugaron ese fin de semana. Esta aproximación busca calmar la frustración. Algunos usuarios continúan pidiendo más explicaciones, especialmente sobre las causas del fallo. El debate sigue abierto en redes y foros. Varias comunidades infantiles también piden orientación oficial.

Existen otros ejemplos recientes de interrupciones en redes de juego. En 2023, un corte de Xbox Live duró ocho horas y ofrecieron incentivos internos a modo de disculpa. Nintendo Switch Online ha tenido caídas breves, pero con menor impacto gracias a su estructura de validación. PlayStation, en cambio, mantiene un sistema centralizado que verifica licencias incluso para juegos de un solo jugador. Muchos usuarios recuerdan con asombro el hackeo de 2011, que dejó la red inactiva casi un mes. Aquella vez,…

