Abrirse al amor hoy en día probablemente significa abrir un perfil en las diversas ‘apps’ de citas con las que contamos en la actualidad, ya que, aunque no lo queramos admitir, es la manera más práctica para conocer a alguien. Sin embargo, hay varias cosas de las que nos debemos proteger, por ejemplo, el ‘sneating’, que aunque es un término que ha cogido fama en los últimos años, es una práctica que siempre se ha llevado a cabo en el mundo del dating.

Las personas pueden ser muy hábiles y a la hora de conseguir lo que quieren, generalmente, no les importará hacer cualquier cosa para conseguir su cometido, esto aplica en el ámbito romántico, entonces tú debes estar muy atento a no caer en ningún juego y ser muy consciente de lo que sucede cuando accedes a salir a alguien, ya sea Tinder, Bumble, Badoo, etc.

¿Qué es el ‘sneating’ en las apps de citas?

El sneating es una tendencia y el ‘modus operandi’ de personas inescrupulosas en estas redes sociales, si no sabes a qué se refiere este curioso término, el diario The Sun explica que es cuando se busca consumir comida sin tener que pagar un peso por ella.

¿Cómo sucede esto?

La verdad es que es algo muy sencillo y común, las personas que hacen sneating quedan en asistir a muchas citas con diferentes personas que conocen en las apps de citas y cuando llega el momento de pagar la cuenta buscan que el otro implicado pague todo.

Lo más probable es que estas personas no vuelvan a salir con la gente que ya las invito, por mucho saldrán en una segunda o tercera cita, ya que su único interés es que los inviten a comer y saldrán con diversas estrategias para conseguir lo que desean.

Si la otra persona de la cita, al momento de pagar la cuenta sugiere que paguen por mitades, el que hace el sneating dice que dejó su billetera o dinero en casa y que no tiene cómo pagar, o sugiere que en la próxima ocasión él o ella se encargará de pagarlo todo, algo que evidentemente no sucederá.