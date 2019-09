‘Slofies’ es la nueva función que implementó Apple en su iPhone 11, el término une las palabras ‘slow’ (lento) y ‘selfies’ (fotografías tomadas a sí mismo) que dan como resultado una ‘selfie’ tomada en cámara lenta, según FayerWayer.

Al parecer, la marca introdujo esta herramienta para innovar y tener diferencias entre sus contrincantes, como lo hizo hace unos años con los emoticones en AR que fueron un éxito en Internet, mencionó el mismo medio.

En el lanzamiento del iPhone 11, Apple justificó esta función mencionando que iba a ser divertida porque todo era chistoso a 120 f/s, desde decir ‘papa’, hasta saludar con la mano o mover el cabello de un lado a otro.

Sin embargo, no todos están contentos con las ‘slofies’, ya que no son necesarias para vivir ni aportan alguna solución. Por lo tanto, algunos usuarios le recomiendan a la marca que invente cosas que ayuden a solucionar las necesidades diarias de las personas y no herramientas que les hagan perder el tiempo.

No se que pensar respecto al nuevo término de Apple sobre #slofies siento que el nivel de imaginación se está terminando. No sé a donde vamos a parar 😂😂#ApuntesDeAlgo pic.twitter.com/oHcmnMIcmr — Caro ♥️💎 (@carito9805) September 11, 2019