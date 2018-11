Los rumores de la presentación del ‘Infinity V’, nombre que llevaría el terminal plegable, cogieron fuerza después de que una empresa llamada Royole anunciara recientemente “el primer teléfono inteligente plegable del mundo”, motivo por el cual Dj Koh, el CEO de la marca, hizo ‘inundar’ las redes sociales con esta fotografía alusiva al próximo smartphone con el que quieren romper el mercado móvil.

A pesar de que un informe reciente afirmó que la marca está trabajando en dicho teléfono, aún no se toman decisiones clave de su diseño. Esto significa que no podrán mostrar un dispositivo finalizado este mes, pero sí dar el anuncio de su llegada el próximo 7 de noviembre durante la Samsung Developer Conference que se llevará a cabo en San Francisco, Estados Unidos.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 18, 2018