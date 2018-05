La compañía de Corea del Sur usó como lema en una nueva campaña publicitaria la siguiente frase: “when your lagging phone does you wrong, you gotta move on” (cuando tu celular lento te hace daño, tienes que superarlo).

Con el clip, compara el rendimiento de sus dispositivos frente a los producidos por Apple.

Como se observa en el video, la gente no disimula y se burla directamente, aparece la manzana de la compañía, una tienda e incluso una imagen de su buque insignia. La historia es sobre una clienta que sufre con el rendimiento de su iPhone 6 debido al estado de su batería, según reporta iPhoneros.

El artículo continúa abajo

Cabe recordar que la explicación que dio entonces Apple fue que la ralentización de los terminales era un mal menor para evitar que los móviles con baterías más antiguas se bloqueasen tras la actualización y, aunque podía empeorar la experiencia de usuario, era menos molesto que una “muerte fulminante” del equipo..

A través de un comunicado, Apple reconoció que había recibido quejas de algunos usuarios que veían cómo sus móviles se ralentizaban tras la descarga de la nueva versión de iOS. Luego se vió en la necesidad de arreglar su problema y ofrecer reemplazo de baterías a un precio muy económico.