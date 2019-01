Hace pocos días se habían filtrado algunas imágenes que revelaban el posible diseño del celular.

Ahora, después de que hace poco The Wall Street Journal anunciara que Samsung planeaba presentar su smarthphone plegable el 20 de febrero del presente año, el día de hoy ya la compañía se pronunció en Twitter lanzando la fecha oficial de su nuevo Galaxy S10 que se presentará el mismo día.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019