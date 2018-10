A partir de marzo de 2019, la empresa comenzará nuevamente el proyecto y para evitar que se repita el desastre, el ‘Titanic 2’ aparentemente estará equipado con cientos de botes salvavidas, y tendrá un casco soldado y no remachado, además de equipos modernos de navegación y radar, informó CNN.

En cuanto a la ruta, la compañía confirmó por medio de un comunicado que el barco seguirá el viaje original de la embarcación que se hundió en 1912 tras una colisión con un iceberg, transportando pasajeros desde Southampton a Nueva York, pero también rodeará el mundo, inspirando y encantando a la gente mientras atrae una atención, intriga y misterios inigualables en cada puerto que visite la nueva embarcación.

Blue Star Line dijo que el barco de nueve pisos albergará 835 cabinas, con capacidad para 2.435 pasajeros. Se podrán comprar boletos de primera, segunda y tercera clase, como en el original. Estará equipado exactamente como el Titanic original, incluida la gran escalera que juega un papel memorable en la exitosa película de James Cameron.

We'd like to wish All our Followers A Merry Christmas And of course Wish You All The best For New Year! pic.twitter.com/2TKrIqLAsV

— Titanic II (@RMSTitanicII) December 24, 2014