Las zapatillas tendrán la estructura de las ‘sneakers’ Copa Ultra Boost de Adidas, pero con unos colores fríos y otros detalles que llevarán a los usuarios a identificarse con la serie de manga, según FayerWayer.

El color principal de los zapatos será el azul, y tendrán las líneas blancas que distinguen a la marca. Además, los tennis vendrán con varios símbolos de Naruto como, el Sharingan y la imagen de la aldea de la hoja, mencionó el mismo medio.

Los zapatos no serán de cuero como las otras versiones de la línea deportiva Ultra Boost, esta vez vendrán con una textura rugosa que parece ser gamuza, por lo tanto se descarta que estos zapatos sean hechos para los amantes del deporte, de acuerdo con Sneaker News.

Hay que recordar que esta no sería la primera vez que Adidas realiza versiones de unos zapatos con diseños inspirados en un personaje. La marca ya lo ha hecho con series como ‘Dragon Ball’ y ‘Game of Thrones’, la última no fue muy exitosa, dijo el mismo portal.